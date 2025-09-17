All Your Base (AYB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00000544$ 0.00000544 $ 0.00000544 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.82% Perubahan Harga (1D) +0.75% Perubahan Harga (7D) -27.06% Perubahan Harga (7D) -27.06%

All Your Base (AYB) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, AYB didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AYB sepanjang masa ialah $ 0.00000544, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, AYB telah berubah sebanyak +0.82% sejak sejam yang lalu, +0.75% dalam 24 jam dan -27.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

All Your Base (AYB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 808.86K$ 808.86K $ 808.86K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 808.86K$ 808.86K $ 808.86K Bekalan Peredaran 1.99T 1.99T 1.99T Jumlah Bekalan 1,990,000,000,000.0 1,990,000,000,000.0 1,990,000,000,000.0

Had Pasaran semasa All Your Base ialah $ 808.86K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AYB ialah 1.99T, dengan jumlah bekalan sebanyak 1990000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 808.86K.