Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.072091 24J Tinggi $ 0.075035 Sepanjang Masa $ 9.66 Harga Terendah $ 0.00778054 Perubahan Harga (1J) +0.13% Perubahan Harga (1D) +2.77% Perubahan Harga (7D) +0.72%

Allbridge (ABR) harga masa nyata ialah $0.074352. Sepanjang 24 jam yang lalu, ABR didagangkan antara $ 0.072091 rendah dan $ 0.075035 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ABR sepanjang masa ialah $ 9.66, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00778054.

Dari segi prestasi jangka pendek, ABR telah berubah sebanyak +0.13% sejak sejam yang lalu, +2.77% dalam 24 jam dan +0.72% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Allbridge (ABR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.51M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.20M Bekalan Peredaran 20.29M Jumlah Bekalan 96,780,127.0

Had Pasaran semasa Allbridge ialah $ 1.51M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ABR ialah 20.29M, dengan jumlah bekalan sebanyak 96780127.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.20M.