AllDomains (ALL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0014254 $ 0.0014254 $ 0.0014254 24J Rendah $ 0.00148422 $ 0.00148422 $ 0.00148422 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0014254$ 0.0014254 $ 0.0014254 24J Tinggi $ 0.00148422$ 0.00148422 $ 0.00148422 Sepanjang Masa $ 0.01849813$ 0.01849813 $ 0.01849813 Harga Terendah $ 0.00026596$ 0.00026596 $ 0.00026596 Perubahan Harga (1J) +0.39% Perubahan Harga (1D) +1.22% Perubahan Harga (7D) +21.37% Perubahan Harga (7D) +21.37%

AllDomains (ALL) harga masa nyata ialah $0.00146847. Sepanjang 24 jam yang lalu, ALL didagangkan antara $ 0.0014254 rendah dan $ 0.00148422 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ALL sepanjang masa ialah $ 0.01849813, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00026596.

Dari segi prestasi jangka pendek, ALL telah berubah sebanyak +0.39% sejak sejam yang lalu, +1.22% dalam 24 jam dan +21.37% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AllDomains (ALL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 282.03K$ 282.03K $ 282.03K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Bekalan Peredaran 192.06M 192.06M 192.06M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa AllDomains ialah $ 282.03K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ALL ialah 192.06M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.47M.