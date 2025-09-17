Alliance Fan Token (ALL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0380948 $ 0.0380948 $ 0.0380948 24J Rendah $ 0.03832837 $ 0.03832837 $ 0.03832837 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0380948$ 0.0380948 $ 0.0380948 24J Tinggi $ 0.03832837$ 0.03832837 $ 0.03832837 Sepanjang Masa $ 7.62$ 7.62 $ 7.62 Harga Terendah $ 0.02526296$ 0.02526296 $ 0.02526296 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.47% Perubahan Harga (7D) -2.65% Perubahan Harga (7D) -2.65%

Alliance Fan Token (ALL) harga masa nyata ialah $0.038282. Sepanjang 24 jam yang lalu, ALL didagangkan antara $ 0.0380948 rendah dan $ 0.03832837 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ALL sepanjang masa ialah $ 7.62, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02526296.

Dari segi prestasi jangka pendek, ALL telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.47% dalam 24 jam dan -2.65% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Alliance Fan Token (ALL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 117.76K$ 117.76K $ 117.76K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 191.41K$ 191.41K $ 191.41K Bekalan Peredaran 3.08M 3.08M 3.08M Jumlah Bekalan 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

Had Pasaran semasa Alliance Fan Token ialah $ 117.76K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ALL ialah 3.08M, dengan jumlah bekalan sebanyak 5000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 191.41K.