Alligator Alcatraz Harga Hari Ini

Harga langsung Alligator Alcatraz (ICE) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ICE kepada USD penukaran adalah -- setiap ICE.

Alligator Alcatraz kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 7,317.47, dengan bekalan edaran sebanyak 999.74M ICE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ICE didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, ICE dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -16.49% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Alligator Alcatraz (ICE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.32K$ 7.32K $ 7.32K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.32K$ 7.32K $ 7.32K Bekalan Peredaran 999.74M 999.74M 999.74M Jumlah Bekalan 999,736,744.884116 999,736,744.884116 999,736,744.884116

Had Pasaran semasa Alligator Alcatraz ialah $ 7.32K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ICE ialah 999.74M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999736744.884116. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.32K.