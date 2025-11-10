ALLINDOGE Harga Hari Ini

Harga langsung ALLINDOGE (ALLINDOGE) hari ini ialah $ 0.00455843, dengan 3.77% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ALLINDOGE kepada USD penukaran adalah $ 0.00455843 setiap ALLINDOGE.

ALLINDOGE kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 4,531,862, dengan bekalan edaran sebanyak 994.24M ALLINDOGE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ALLINDOGE didagangkan antara $ 0.00429929 (rendah) dan $ 0.00471462 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01291751, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00331037.

Dalam prestasi jangka pendek, ALLINDOGE dipindahkan -0.36% dalam sejam terakhir dan -2.38% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

ALLINDOGE (ALLINDOGE) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa ALLINDOGE ialah $ 4.53M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ALLINDOGE ialah 994.24M, dengan jumlah bekalan sebanyak 994238334.347531. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.53M.