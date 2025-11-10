BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga ALLINDOGE langsung hari ini ialah 0.00455843 USD.ALLINDOGE modal pasaran ialah 4,531,862 USD. Jejaki masa nyata ALLINDOGE kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga ALLINDOGE langsung hari ini ialah 0.00455843 USD.ALLINDOGE modal pasaran ialah 4,531,862 USD. Jejaki masa nyata ALLINDOGE kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai ALLINDOGE

Maklumat Harga ALLINDOGE

Apakah ALLINDOGE

Laman Web Rasmi ALLINDOGE

Tokenomik ALLINDOGE

Ramalan Harga ALLINDOGE

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

ALLINDOGE Logo

ALLINDOGE Harga (ALLINDOGE)

Tidak tersenarai

1 ALLINDOGE ke USD Harga Langsung:

$0.00455843
$0.00455843$0.00455843
+3.70%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
ALLINDOGE (ALLINDOGE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 01:38:45 (UTC+8)

ALLINDOGE Harga Hari Ini

Harga langsung ALLINDOGE (ALLINDOGE) hari ini ialah $ 0.00455843, dengan 3.77% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ALLINDOGE kepada USD penukaran adalah $ 0.00455843 setiap ALLINDOGE.

ALLINDOGE kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 4,531,862, dengan bekalan edaran sebanyak 994.24M ALLINDOGE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ALLINDOGE didagangkan antara $ 0.00429929 (rendah) dan $ 0.00471462 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01291751, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00331037.

Dalam prestasi jangka pendek, ALLINDOGE dipindahkan -0.36% dalam sejam terakhir dan -2.38% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

ALLINDOGE (ALLINDOGE) Maklumat Pasaran

$ 4.53M
$ 4.53M$ 4.53M

--
----

$ 4.53M
$ 4.53M$ 4.53M

994.24M
994.24M 994.24M

994,238,334.347531
994,238,334.347531 994,238,334.347531

Had Pasaran semasa ALLINDOGE ialah $ 4.53M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ALLINDOGE ialah 994.24M, dengan jumlah bekalan sebanyak 994238334.347531. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.53M.

ALLINDOGE Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00429929
$ 0.00429929$ 0.00429929
24J Rendah
$ 0.00471462
$ 0.00471462$ 0.00471462
24J Tinggi

$ 0.00429929
$ 0.00429929$ 0.00429929

$ 0.00471462
$ 0.00471462$ 0.00471462

$ 0.01291751
$ 0.01291751$ 0.01291751

$ 0.00331037
$ 0.00331037$ 0.00331037

-0.36%

+3.77%

-2.38%

-2.38%

ALLINDOGE (ALLINDOGE) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga ALLINDOGE kepada USD adalah $ +0.00016548.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga ALLINDOGE kepada USD adalah $ -0.0007000690.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga ALLINDOGE kepada USD adalah $ -0.0022229484.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga ALLINDOGE kepada USD adalah $ -0.005441405872769798.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00016548+3.77%
30 Hari$ -0.0007000690-15.35%
60 Hari$ -0.0022229484-48.76%
90 Hari$ -0.005441405872769798-54.41%

Ramalan Harga untuk ALLINDOGE

ALLINDOGE (ALLINDOGE) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ALLINDOGE pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
ALLINDOGE (ALLINDOGE) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga ALLINDOGE berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga ALLINDOGE yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk ALLINDOGE ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik ALLINDOGE Ramalan Harga.

Apakah itu ALLINDOGE (ALLINDOGE)

ALLINDOGE is building AgentOS, a next-generation AI operating system that breaks down the wall between Web2 and Web3 and builds a unified intelligent interaction layer. Users don't need to pay attention to complicated technical details, the system realizes seamless connection and collaboration between on-chain protocols and off-chain services with the help of advanced cross-chain technology and intelligent routing. You only need to express your real intention, and AI can intelligently analyze the demand, plan the optimal execution path, automatically complete cross-chain, cross-protocol and cross-platform operations, and continuously optimize the strategy according to the market dynamics.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

ALLINDOGE (ALLINDOGE) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ALLINDOGE

Berapakah nilai 1 ALLINDOGE pada tahun 2030?
Jika ALLINDOGE berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga ALLINDOGE berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 01:38:45 (UTC+8)

ALLINDOGE (ALLINDOGE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang ALLINDOGE

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04324
$0.04324$0.04324

+116.20%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1287
$0.1287$0.1287

+35.47%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

SQUADBOOM

SQUADBOOM

SBM

$0.00439
$0.00439$0.00439

+46.33%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000003699
$0.000003699$0.000003699

+42.26%

TOWNS

TOWNS

TOWNS

$0.013832
$0.013832$0.013832

+36.62%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1287
$0.1287$0.1287

+35.47%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.0555
$0.0555$0.0555

+38.75%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.