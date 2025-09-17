AllSafe (ASAFE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.202387$ 0.202387 $ 0.202387 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.01% Perubahan Harga (1D) +8.70% Perubahan Harga (7D) -20.21% Perubahan Harga (7D) -20.21%

AllSafe (ASAFE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ASAFE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ASAFE sepanjang masa ialah $ 0.202387, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ASAFE telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, +8.70% dalam 24 jam dan -20.21% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AllSafe (ASAFE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.67K$ 3.67K $ 3.67K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.23K$ 4.23K $ 4.23K Bekalan Peredaran 13.02M 13.02M 13.02M Jumlah Bekalan 15,000,000.0 15,000,000.0 15,000,000.0

Had Pasaran semasa AllSafe ialah $ 3.67K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ASAFE ialah 13.02M, dengan jumlah bekalan sebanyak 15000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.23K.