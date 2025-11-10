AllUnity EUR Harga Hari Ini

Harga langsung AllUnity EUR (EURAU) hari ini ialah $ 1.16, dengan 0.02% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa EURAU kepada USD penukaran adalah $ 1.16 setiap EURAU.

AllUnity EUR kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 20,392,222, dengan bekalan edaran sebanyak 17.63M EURAU. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, EURAU didagangkan antara $ 1.15 (rendah) dan $ 1.16 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.19, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 1.1.

Dalam prestasi jangka pendek, EURAU dipindahkan +0.07% dalam sejam terakhir dan +0.24% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

AllUnity EUR (EURAU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 20.39M$ 20.39M $ 20.39M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 20.39M$ 20.39M $ 20.39M Bekalan Peredaran 17.63M 17.63M 17.63M Jumlah Bekalan 17,630,279.33 17,630,279.33 17,630,279.33

Had Pasaran semasa AllUnity EUR ialah $ 20.39M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EURAU ialah 17.63M, dengan jumlah bekalan sebanyak 17630279.33. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.39M.