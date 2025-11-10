Tokenomik AllUnity EUR (EURAU)
AllUnity EUR (EURAU) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk AllUnity EUR (EURAU), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
AllUnity EUR (EURAU) Maklumat
AllUnity EUR (EURAU) is a fully regulated euro-denominated stablecoin issued under the European Union’s Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR). Launched on 31/07/2025, EURAU is designed to offer secure, programmable, and transparent euro liquidity for institutional and retail applications across public blockchain networks.
AllUnity GmbH, the issuer of EURAU, is a German company headquartered in Frankfurt and licensed as an electronic money institution (EMI) by the Federal Financial Supervisory Authority (BaFin). The company operates as a joint venture between DWS (Deutsche Bank), Flow Traders, and Galaxy Digital. This structure provides a strong institutional foundation for long-term compliance, infrastructure resilience, and adoption across financial markets.
EURAU is fully backed 1:1 by euro-denominated reserves, held with authorized credit institutions (multiple reserve banks) within the European Economic Area. The reserves are safeguarded under strict prudential standards and are not used for lending or investment purposes. On-chain issuance and redemption follow a verified flow with wallet and account whitelisting, designed to align with AML, KYC, and regulatory expectations. Users are able to mint and redeem EURAU through authorized partners and platforms, with an emphasis on transparency and auditability.
Technically, EURAU is deployed initially on Ethereum as an ERC-20 token. Future expansion includes Solana and other EVM-compatible chains. The smart contract architecture ensures upgradability through secure multisig control, subject to internal governance procedures. Minting and burning are controlled by permissioned wallets operated by regulated partners to prevent unauthorized issuance and maintain supply integrity.
The token aims to serve multiple use cases, including digital asset trading, payments, treasury solutions, and on-chain finance (DeFi). EURAU is designed to be accessible to exchanges, market makers, payment institutions, fintechs, and tokenized asset platforms looking to integrate euro liquidity in a compliant manner.
AllUnity maintains active collaborations with infrastructure providers, custodians, and trading venues, including confirmed listings with Gate.io and Bullish.com. The stablecoin plays a foundational role in building a euro-based financial ecosystem on public blockchain infrastructure, while staying fully aligned with European regulatory frameworks.
The project roadmap includes expanding interoperability across additional chains, supporting on/off ramps with banking partners, and enabling programmability for enterprise use cases.
The EURAU token contract address on Ethereum is: 0x4933A85b5b5466Fbaf179F72D3DE273c287EC2c2
Tokenomik AllUnity EUR (EURAU): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik AllUnity EUR (EURAU) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token EURAU yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token EURAU yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik EURAU, terokai EURAU harga langsung token!
EURAU Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju EURAU? Halaman ramalan harga EURAU kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.
Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi
PANAS
Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara
Volum TERATAS
Mata wang kripto dengan volum dagangan tertinggi
Baru Ditambah
Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan
Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak
Pemeroleh keuntungan teratas kripto 24 J yang setiap pedagang harus berikan perhatian