Alman Harga (ALMAN)
--
--
+17.78%
+17.78%
Alman (ALMAN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ALMAN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ALMAN sepanjang masa ialah $ 0.00481421, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dari segi prestasi jangka pendek, ALMAN telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +17.78% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Alman ialah $ 13.06K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ALMAN ialah 999.39M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999389035.74167. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.06K.
Pada hari ini, perubahan harga Alman kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Alman kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Alman kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Alman kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|--
|30 Hari
|$ 0
|+36.46%
|60 Hari
|$ 0
|+38.49%
|90 Hari
|$ 0
|--
Alman is a cryptocurrency project built on the Solana blockchain, and it aims to create a multi-faceted brand around its token with a strong focus on community and charitable giving. Here’s a breakdown of its key aspects and vision: Vision and Goals Brand Development: Alman isn't just about creating a token; it's about building a recognizable brand. The project plans to establish a presence across various digital platforms, including: Online Store: An e-commerce platform where users can purchase goods and services. The profits generated will support charitable causes. Spotify and Music Content: A Spotify account featuring original music, with the goal of leveraging the token’s branding to gain traction and grow the community. YouTube and Entertainment: A YouTube channel and other entertainment accounts to engage the audience through content, further solidifying the brand’s presence. Charitable Focus: All profits generated from these platforms will be donated to charity. This philanthropic angle is central to Alman’s mission, emphasizing social responsibility and community support. Community Building: Alman aims to build the largest crypto community in Germany. This involves extensive marketing strategies, including guerrilla and viral tactics, to onboard new holders and enthusiasts. The emphasis is on grassroots engagement and creating a strong, active community around the token. Marketing and Outreach Guerrilla Marketing: The project plans to use unconventional marketing strategies to create buzz and attract attention. This could involve street art, viral social media campaigns, and other creative approaches to reach potential users in Germany. Viral Campaigns: Leveraging the power of social media and online platforms to create viral content that promotes the Alman token and its associated brand. This could involve engaging challenges, memes, and collaborations with influencers. Technical and Community Aspects Solana Blockchain: Alman operates on the Solana blockchain, known for its high performance and low transaction costs. This choice of blockchain is intended to support the scalability and efficiency of the project. Community Engagement: Building a strong community is a core focus, and the project will likely involve regular updates, community events, and interactive content to keep users engaged and invested in the token. Overall, Alman aims to create a vibrant ecosystem around its token, blending entertainment, e-commerce, and philanthropy to build a brand with a strong community impact.
