Alongside Crypto Market Index (AMKT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 319.65 $ 319.65 $ 319.65 24J Rendah $ 338.98 $ 338.98 $ 338.98 24J Tinggi 24J Rendah $ 319.65$ 319.65 $ 319.65 24J Tinggi $ 338.98$ 338.98 $ 338.98 Sepanjang Masa $ 363.08$ 363.08 $ 363.08 Harga Terendah $ 66.74$ 66.74 $ 66.74 Perubahan Harga (1J) -0.83% Perubahan Harga (1D) -3.66% Perubahan Harga (7D) +4.52% Perubahan Harga (7D) +4.52%

Alongside Crypto Market Index (AMKT) harga masa nyata ialah $324.02. Sepanjang 24 jam yang lalu, AMKT didagangkan antara $ 319.65 rendah dan $ 338.98 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AMKT sepanjang masa ialah $ 363.08, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 66.74.

Dari segi prestasi jangka pendek, AMKT telah berubah sebanyak -0.83% sejak sejam yang lalu, -3.66% dalam 24 jam dan +4.52% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Alongside Crypto Market Index (AMKT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 960.98K$ 960.98K $ 960.98K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 960.98K$ 960.98K $ 960.98K Bekalan Peredaran 2.97K 2.97K 2.97K Jumlah Bekalan 2,965.758849145974 2,965.758849145974 2,965.758849145974

Had Pasaran semasa Alongside Crypto Market Index ialah $ 960.98K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AMKT ialah 2.97K, dengan jumlah bekalan sebanyak 2965.758849145974. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 960.98K.