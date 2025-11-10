Alpaca Harga Hari Ini

Harga langsung Alpaca (ALPACA) hari ini ialah $ 0.00011366, dengan 5.39% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ALPACA kepada USD penukaran adalah $ 0.00011366 setiap ALPACA.

Alpaca kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 109,348, dengan bekalan edaran sebanyak 962.10M ALPACA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ALPACA didagangkan antara $ 0.00010782 (rendah) dan $ 0.00011357 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00553708, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003789.

Dalam prestasi jangka pendek, ALPACA dipindahkan +1.56% dalam sejam terakhir dan -14.43% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Alpaca (ALPACA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 109.35K$ 109.35K $ 109.35K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 109.35K$ 109.35K $ 109.35K Bekalan Peredaran 962.10M 962.10M 962.10M Jumlah Bekalan 962,101,477.386682 962,101,477.386682 962,101,477.386682

Had Pasaran semasa Alpaca ialah $ 109.35K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ALPACA ialah 962.10M, dengan jumlah bekalan sebanyak 962101477.386682. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 109.35K.