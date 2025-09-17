Alpaca City (ALPA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00843724 $ 0.00843724 $ 0.00843724 24J Rendah $ 0.00943138 $ 0.00943138 $ 0.00943138 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00843724$ 0.00843724 $ 0.00843724 24J Tinggi $ 0.00943138$ 0.00943138 $ 0.00943138 Sepanjang Masa $ 1.97$ 1.97 $ 1.97 Harga Terendah $ 0.00186643$ 0.00186643 $ 0.00186643 Perubahan Harga (1J) -0.09% Perubahan Harga (1D) +2.76% Perubahan Harga (7D) +7.15% Perubahan Harga (7D) +7.15%

Alpaca City (ALPA) harga masa nyata ialah $0.00867137. Sepanjang 24 jam yang lalu, ALPA didagangkan antara $ 0.00843724 rendah dan $ 0.00943138 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ALPA sepanjang masa ialah $ 1.97, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00186643.

Dari segi prestasi jangka pendek, ALPA telah berubah sebanyak -0.09% sejak sejam yang lalu, +2.76% dalam 24 jam dan +7.15% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Alpaca City (ALPA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 94.70K$ 94.70K $ 94.70K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 219.57K$ 219.57K $ 219.57K Bekalan Peredaran 10.92M 10.92M 10.92M Jumlah Bekalan 25,323,564.09965538 25,323,564.09965538 25,323,564.09965538

Had Pasaran semasa Alpaca City ialah $ 94.70K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ALPA ialah 10.92M, dengan jumlah bekalan sebanyak 25323564.09965538. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 219.57K.