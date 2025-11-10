Alpaca Finance Harga Hari Ini

Harga langsung Alpaca Finance (ALPACA) hari ini ialah $ 0.00756134, dengan 9.07% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ALPACA kepada USD penukaran adalah $ 0.00756134 setiap ALPACA.

Alpaca Finance kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,147,796, dengan bekalan edaran sebanyak 151.67M ALPACA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ALPACA didagangkan antara $ 0.00699182 (rendah) dan $ 0.00890402 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 8.78, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00504079.

Dalam prestasi jangka pendek, ALPACA dipindahkan +0.88% dalam sejam terakhir dan -6.15% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Alpaca Finance (ALPACA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Bekalan Peredaran 151.67M 151.67M 151.67M Jumlah Bekalan 151,668,641.6027096 151,668,641.6027096 151,668,641.6027096

