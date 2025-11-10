Alpha Harga Hari Ini

Harga langsung Alpha ($ALPHA) hari ini ialah $ 0.00111694, dengan 3.14% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa $ALPHA kepada USD penukaran adalah $ 0.00111694 setiap $ALPHA.

Alpha kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 557,862, dengan bekalan edaran sebanyak 499.90M $ALPHA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, $ALPHA didagangkan antara $ 0.00106716 (rendah) dan $ 0.0011176 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0011176, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00054606.

Dalam prestasi jangka pendek, $ALPHA dipindahkan +0.35% dalam sejam terakhir dan +44.13% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Alpha ($ALPHA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 557.86K$ 557.86K $ 557.86K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Bekalan Peredaran 499.90M 499.90M 499.90M Jumlah Bekalan 999,900,000.0 999,900,000.0 999,900,000.0

Had Pasaran semasa Alpha ialah $ 557.86K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $ALPHA ialah 499.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999900000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.12M.