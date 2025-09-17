Alpha City (AMETA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00258676 $ 0.00258676 $ 0.00258676 24J Rendah $ 0.00279501 $ 0.00279501 $ 0.00279501 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00258676$ 0.00258676 $ 0.00258676 24J Tinggi $ 0.00279501$ 0.00279501 $ 0.00279501 Sepanjang Masa $ 0.00291942$ 0.00291942 $ 0.00291942 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.05% Perubahan Harga (1D) -6.68% Perubahan Harga (7D) +15.37% Perubahan Harga (7D) +15.37%

Alpha City (AMETA) harga masa nyata ialah $0.0026073. Sepanjang 24 jam yang lalu, AMETA didagangkan antara $ 0.00258676 rendah dan $ 0.00279501 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AMETA sepanjang masa ialah $ 0.00291942, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, AMETA telah berubah sebanyak +0.05% sejak sejam yang lalu, -6.68% dalam 24 jam dan +15.37% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Alpha City (AMETA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 26.63M$ 26.63M $ 26.63M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 26.63M$ 26.63M $ 26.63M Bekalan Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Alpha City ialah $ 26.63M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AMETA ialah 10.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 26.63M.