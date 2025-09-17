Lagi Mengenai AMETA

Alpha City Harga (AMETA)

Tidak tersenarai

1 AMETA ke USD Harga Langsung:

$0.00266278
$0.00266278
-4.60%1D
Alpha City (AMETA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:14:57 (UTC+8)

Alpha City (AMETA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00258676
$ 0.00258676$ 0.00258676
24J Rendah
$ 0.00279501
$ 0.00279501$ 0.00279501
24J Tinggi

$ 0.00258676
$ 0.00258676$ 0.00258676

$ 0.00279501
$ 0.00279501$ 0.00279501

$ 0.00291942
$ 0.00291942$ 0.00291942

$ 0
$ 0$ 0

+0.05%

-6.68%

+15.37%

+15.37%

Alpha City (AMETA) harga masa nyata ialah $0.0026073. Sepanjang 24 jam yang lalu, AMETA didagangkan antara $ 0.00258676 rendah dan $ 0.00279501 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AMETA sepanjang masa ialah $ 0.00291942, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, AMETA telah berubah sebanyak +0.05% sejak sejam yang lalu, -6.68% dalam 24 jam dan +15.37% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Alpha City (AMETA) Maklumat Pasaran

$ 26.63M
$ 26.63M$ 26.63M

--
----

$ 26.63M
$ 26.63M$ 26.63M

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Alpha City ialah $ 26.63M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AMETA ialah 10.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 26.63M.

Alpha City (AMETA) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Alpha City kepada USD adalah $ -0.000186735088554693.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Alpha City kepada USD adalah $ +0.0034218244.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Alpha City kepada USD adalah $ +0.0053093263.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Alpha City kepada USD adalah $ +0.0020496058463505949.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000186735088554693-6.68%
30 Hari$ +0.0034218244+131.24%
60 Hari$ +0.0053093263+203.63%
90 Hari$ +0.0020496058463505949+367.51%

Apakah itu Alpha City (AMETA)

Alpha City is a blockchain-powered virtual world moved to the BASE network and developed using Unreal Engine 5. It allows users to explore, create, and monetize content in a high-quality, graphically rich metaverse environment. Players can purchase Alpha Lands, build custom homes or businesses, and engage with a social-business lifestyle metaverse designed for immersive and interactive experiences. The project integrates NFT-based land ownership, customizable structures, and an economy driven by ALPHA tokens.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Alpha City (AMETA) Sumber

Laman Web Rasmi

Alpha City Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Alpha City (AMETA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Alpha City (AMETA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Alpha City.

Semak Alpha City ramalan harga sekarang!

AMETA kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Alpha City (AMETA)

Memahami tokenomik Alpha City (AMETA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AMETA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Alpha City (AMETA)

Berapakah nilai Alpha City (AMETA) hari ini?
Harga langsung AMETA dalam USD ialah 0.0026073 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AMETA ke USD?
Harga semasa AMETA ke USD ialah $ 0.0026073. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Alpha City?
Had pasaran untuk AMETA ialah $ 26.63M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AMETA?
Bekalan edaran AMETA ialah 10.00B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AMETA?
AMETA mencapai harga ATH sebanyak 0.00291942 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AMETA?
AMETA melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan AMETA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AMETAialah -- USD.
Adakah AMETA akan naik lebih tinggi tahun ini?
AMETA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AMETAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:14:57 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.