Tokenomik Alpha City (AMETA)

Lihat cerapan utama tentang Alpha City (AMETA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Alpha City (AMETA) Maklumat

Alpha City is a blockchain-powered virtual world moved to the BASE network and developed using Unreal Engine 5. It allows users to explore, create, and monetize content in a high-quality, graphically rich metaverse environment. Players can purchase Alpha Lands, build custom homes or businesses, and engage with a social-business lifestyle metaverse designed for immersive and interactive experiences. The project integrates NFT-based land ownership, customizable structures, and an economy driven by ALPHA tokens.

https://alphacitymeta.com/

Alpha City (AMETA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Alpha City (AMETA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 24.39M
$ 24.39M
Jumlah Bekalan:
$ 10.00B
$ 10.00B
Bekalan Edaran:
$ 10.00B
$ 10.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 24.39M
$ 24.39M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00291942
$ 0.00291942
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00243866
$ 0.00243866

Tokenomik Alpha City (AMETA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Alpha City (AMETA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token AMETA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token AMETA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik AMETA, terokai AMETA harga langsung token!

AMETA Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju AMETA? Halaman ramalan harga AMETA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.