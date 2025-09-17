Alpha Impact (FOLO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00357598 $ 0.00357598 $ 0.00357598 24J Rendah $ 0.00370199 $ 0.00370199 $ 0.00370199 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00357598$ 0.00357598 $ 0.00357598 24J Tinggi $ 0.00370199$ 0.00370199 $ 0.00370199 Sepanjang Masa $ 0.065629$ 0.065629 $ 0.065629 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.52% Perubahan Harga (1D) +0.72% Perubahan Harga (7D) +5.21% Perubahan Harga (7D) +5.21%

Alpha Impact (FOLO) harga masa nyata ialah $0.0036577. Sepanjang 24 jam yang lalu, FOLO didagangkan antara $ 0.00357598 rendah dan $ 0.00370199 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FOLO sepanjang masa ialah $ 0.065629, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FOLO telah berubah sebanyak -0.52% sejak sejam yang lalu, +0.72% dalam 24 jam dan +5.21% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Alpha Impact (FOLO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M Bekalan Peredaran 290.00M 290.00M 290.00M Jumlah Bekalan 424,128,123.0 424,128,123.0 424,128,123.0

Had Pasaran semasa Alpha Impact ialah $ 1.06M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FOLO ialah 290.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 424128123.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.55M.