Tokenomik Alpha Lens X (ALPHAX)
Alpha Lens X (ALPHAX) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Alpha Lens X (ALPHAX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Alpha Lens X (ALPHAX) Maklumat
Alpha Lens X is a Solana-native DeFi intelligence platform that empowers users with cutting-edge tools for token discovery, analysis, and automated trading. At its core is a real-time token screener tracking over 10,000 Solana assets with live metrics (price, volume, liquidity) and a proprietary Sentiment Score powered by X (Twitter) social data. The Telegram Bot delivers instant portfolio tracking (/dp, /pnl), cross-chain bridging, and AI-driven insights directly in private chats. Verified $AlphaX holders (15M+ tokens) unlock AI Agent Rentals, enabling autonomous bots to execute user-defined strategies based on screener signals (e.g., volume surge >200%). The groundbreaking Phoenix Protocol is the first automated engine to revive dead or rugged tokens through community staking. Users propose revivals by staking $AlphaX; successful votes trigger $AlphaX burns and automated Raydium liquidity injection, restoring utility and creating a self-sustaining resurrection ecosystem. Built on Supabase, React Vite, and Solana mainnet, Alpha Lens X launched in Q4 2025 and now serves 1K+ active users. $AlphaX is the utility and governance token — required for agent access, revival proposals, premium features, and fee discounts. Weekly auto-burns (10% of platform fees) drive scarcity and long-term value. Heal the trenches.
Tokenomik Alpha Lens X (ALPHAX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Alpha Lens X (ALPHAX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token ALPHAX yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token ALPHAX yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik ALPHAX, terokai ALPHAX harga langsung token!
ALPHAX Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju ALPHAX? Halaman ramalan harga ALPHAX kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.
Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi
PANAS
Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara
Volum TERATAS
Mata wang kripto dengan volum dagangan tertinggi
Baru Ditambah
Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan
Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak
Pemeroleh keuntungan teratas kripto 24 J yang setiap pedagang harus berikan perhatian