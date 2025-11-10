Tokenomik Alpha Lens X (ALPHAX)

Lihat cerapan utama tentang Alpha Lens X (ALPHAX), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 20:09:43 (UTC+8)
USD

Alpha Lens X (ALPHAX) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Alpha Lens X (ALPHAX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 9.11K
$ 9.11K
Jumlah Bekalan:
$ 962.50M
$ 962.50M
Bekalan Edaran:
$ 951.43M
$ 951.43M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 9.21K
$ 9.21K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00006341
$ 0.00006341
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00000875
$ 0.00000875
Harga Semasa:
$ 0
$ 0

Alpha Lens X (ALPHAX) Maklumat

Alpha Lens X is a Solana-native DeFi intelligence platform that empowers users with cutting-edge tools for token discovery, analysis, and automated trading. At its core is a real-time token screener tracking over 10,000 Solana assets with live metrics (price, volume, liquidity) and a proprietary Sentiment Score powered by X (Twitter) social data. The Telegram Bot delivers instant portfolio tracking (/dp, /pnl), cross-chain bridging, and AI-driven insights directly in private chats. Verified $AlphaX holders (15M+ tokens) unlock AI Agent Rentals, enabling autonomous bots to execute user-defined strategies based on screener signals (e.g., volume surge >200%). The groundbreaking Phoenix Protocol is the first automated engine to revive dead or rugged tokens through community staking. Users propose revivals by staking $AlphaX; successful votes trigger $AlphaX burns and automated Raydium liquidity injection, restoring utility and creating a self-sustaining resurrection ecosystem. Built on Supabase, React Vite, and Solana mainnet, Alpha Lens X launched in Q4 2025 and now serves 1K+ active users. $AlphaX is the utility and governance token — required for agent access, revival proposals, premium features, and fee discounts. Weekly auto-burns (10% of platform fees) drive scarcity and long-term value. Heal the trenches.

Laman Web Rasmi:
https://alphalensx.com
Kertas putih:
https://alphalensx.com/roadmap

Tokenomik Alpha Lens X (ALPHAX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Alpha Lens X (ALPHAX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ALPHAX yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ALPHAX yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ALPHAX, terokai ALPHAX harga langsung token!

ALPHAX Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ALPHAX? Halaman ramalan harga ALPHAX kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

Penafian

