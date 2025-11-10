Alpha Pay Harga Hari Ini

Harga langsung Alpha Pay (ALPAY) hari ini ialah $ 0.00004887, dengan 3.14% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ALPAY kepada USD penukaran adalah $ 0.00004887 setiap ALPAY.

Alpha Pay kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 48,869, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B ALPAY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ALPAY didagangkan antara $ 0.00004473 (rendah) dan $ 0.00005097 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00026297, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003059.

Dalam prestasi jangka pendek, ALPAY dipindahkan +0.86% dalam sejam terakhir dan -41.80% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Alpha Pay (ALPAY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 48.87K$ 48.87K $ 48.87K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 48.87K$ 48.87K $ 48.87K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Alpha Pay ialah $ 48.87K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ALPAY ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 48.87K.