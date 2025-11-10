Tokenomik Alpha Pay (ALPAY)

Alpha Pay (ALPAY) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Alpha Pay (ALPAY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 49.04K
$ 49.04K$ 49.04K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 49.04K
$ 49.04K$ 49.04K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00026297
$ 0.00026297$ 0.00026297
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00003059
$ 0.00003059$ 0.00003059
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

Alpha Pay (ALPAY) Maklumat

To create a seamless, inclusive, and cost-effective financial ecosystem that empowers users to transact, save, and engage with businesses and communities using Alpha Pay tokens. To revolutionize the world of finance with AI-powered smart payments, making transactions seamless, secure, and accessible to everyone globally. To empower individuals and businesses worldwide with futuristic payment solutions that redefine financial freedom and create economic opportunities for all.

Laman Web Rasmi:
https://www.alphapayai.tech/

Tokenomik Alpha Pay (ALPAY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Alpha Pay (ALPAY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ALPAY yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ALPAY yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ALPAY, terokai ALPAY harga langsung token!

ALPAY Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ALPAY? Halaman ramalan harga ALPAY kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

