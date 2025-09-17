Alpha Quark (AQT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.039 $ 1.039 $ 1.039 24J Rendah $ 1.054 $ 1.054 $ 1.054 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.039$ 1.039 $ 1.039 24J Tinggi $ 1.054$ 1.054 $ 1.054 Sepanjang Masa $ 15.37$ 15.37 $ 15.37 Harga Terendah $ 0.617773$ 0.617773 $ 0.617773 Perubahan Harga (1J) -0.04% Perubahan Harga (1D) -0.78% Perubahan Harga (7D) -1.01% Perubahan Harga (7D) -1.01%

Alpha Quark (AQT) harga masa nyata ialah $1.045. Sepanjang 24 jam yang lalu, AQT didagangkan antara $ 1.039 rendah dan $ 1.054 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AQT sepanjang masa ialah $ 15.37, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.617773.

Dari segi prestasi jangka pendek, AQT telah berubah sebanyak -0.04% sejak sejam yang lalu, -0.78% dalam 24 jam dan -1.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Alpha Quark (AQT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 28.01M$ 28.01M $ 28.01M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 31.35M$ 31.35M $ 31.35M Bekalan Peredaran 26.81M 26.81M 26.81M Jumlah Bekalan 30,000,000.0 30,000,000.0 30,000,000.0

Had Pasaran semasa Alpha Quark ialah $ 28.01M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AQT ialah 26.81M, dengan jumlah bekalan sebanyak 30000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 31.35M.