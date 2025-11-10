Tokenomik Alpha ($ALPHA)

Lihat cerapan utama tentang Alpha ($ALPHA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:38:30 (UTC+8)
Alpha ($ALPHA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Alpha ($ALPHA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 569.60K
Jumlah Bekalan:
$ 999.90M
Bekalan Edaran:
$ 499.90M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.14M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00115738
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00114059
Alpha ($ALPHA) Maklumat

$Alpha functions as a digital access key, facilitating entry into a tiered, blockchain-based membership community. Token holdings determine access to private, gated groups, which offer progressively enhanced benefits, including exclusive research, networking opportunities, governance influence, and special event access.

Utility

  • Membership Pass: Provides access to token-gated communities.
  • Tiered Benefits: Grants access to distinct benefit levels: Entry, Influence, Power, and Legacy.

Future Enhancements The strategic roadmap encompasses integrations with partner events, curated research, and real-world networking opportunities.

Security & Transparency Contract Address: 0x743F798DD6dD9c8baA243B83D873dA569Ed74444 Token Sniffer Audit: Achieved a perfect score of 100/100, with no critical issues identified.

Liquidity Lock: Over 95% of the available liquidity is permanently locked.

Deflationary Token: Future plans include NFT artefacts linked to community tiers. Select NFT mints will require permanent $Alpha token burns, reinforcing scarcity while providing exclusive digital and real-world benefits.

Laman Web Rasmi:
https://www.thealphapride.com
Kertas putih:
https://docs.google.com/document/d/1UtHEtvjsmeqgF8DoWNO5vZQYrCQ2pFGkAXy7gfmPkoY/edit?tab=t.0

Tokenomik Alpha ($ALPHA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Alpha ($ALPHA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token $ALPHA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token $ALPHA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik $ALPHA, terokai $ALPHA harga langsung token!

$ALPHA Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju $ALPHA? Halaman ramalan harga $ALPHA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

