$Alpha functions as a digital access key, facilitating entry into a tiered, blockchain-based membership community. Token holdings determine access to private, gated groups, which offer progressively enhanced benefits, including exclusive research, networking opportunities, governance influence, and special event access.
Utility
- Membership Pass: Provides access to token-gated communities.
- Tiered Benefits: Grants access to distinct benefit levels: Entry, Influence, Power, and Legacy.
Future Enhancements The strategic roadmap encompasses integrations with partner events, curated research, and real-world networking opportunities.
Security & Transparency Contract Address: 0x743F798DD6dD9c8baA243B83D873dA569Ed74444 Token Sniffer Audit: Achieved a perfect score of 100/100, with no critical issues identified.
Liquidity Lock: Over 95% of the available liquidity is permanently locked.
Deflationary Token: Future plans include NFT artefacts linked to community tiers. Select NFT mints will require permanent $Alpha token burns, reinforcing scarcity while providing exclusive digital and real-world benefits.
Tokenomik Alpha ($ALPHA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Alpha ($ALPHA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token $ALPHA yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token $ALPHA yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik $ALPHA, terokai $ALPHA harga langsung token!
$ALPHA Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju $ALPHA? Halaman ramalan harga $ALPHA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
