Harga Alphakek langsung hari ini ialah 0.01980048 USD.AIKEK modal pasaran ialah 4,701,305 USD. Jejaki masa nyata AIKEK kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai AIKEK

Maklumat Harga AIKEK

Apakah AIKEK

Laman Web Rasmi AIKEK

Tokenomik AIKEK

Ramalan Harga AIKEK

Alphakek Logo

Alphakek Harga (AIKEK)

Tidak tersenarai

1 AIKEK ke USD Harga Langsung:

$0.01978913
+8.50%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
Alphakek (AIKEK) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 01:38:52 (UTC+8)

Alphakek Harga Hari Ini

Harga langsung Alphakek (AIKEK) hari ini ialah $ 0.01980048, dengan 8.66% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AIKEK kepada USD penukaran adalah $ 0.01980048 setiap AIKEK.

Alphakek kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 4,701,305, dengan bekalan edaran sebanyak 237.32M AIKEK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AIKEK didagangkan antara $ 0.0180675 (rendah) dan $ 0.01991085 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.059969, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00190911.

Dalam prestasi jangka pendek, AIKEK dipindahkan +1.61% dalam sejam terakhir dan +10.53% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Alphakek (AIKEK) Maklumat Pasaran

$ 4.70M
--
$ 4.70M
237.32M
237,319,317.29878262
Had Pasaran semasa Alphakek ialah $ 4.70M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AIKEK ialah 237.32M, dengan jumlah bekalan sebanyak 237319317.29878262. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.70M.

Alphakek Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0180675
24J Rendah
$ 0.01991085
24J Tinggi

$ 0.0180675
$ 0.01991085
$ 0.059969
$ 0.00190911
+1.61%

+8.66%

+10.53%

+10.53%

Alphakek (AIKEK) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Alphakek kepada USD adalah $ +0.00157751.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Alphakek kepada USD adalah $ +0.0113808723.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Alphakek kepada USD adalah $ +0.0000969352.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Alphakek kepada USD adalah $ -0.000760149783575368.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00157751+8.66%
30 Hari$ +0.0113808723+57.48%
60 Hari$ +0.0000969352+0.49%
90 Hari$ -0.000760149783575368-3.69%

Ramalan Harga untuk Alphakek

Alphakek (AIKEK) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AIKEK pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Alphakek (AIKEK) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Alphakek berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Alphakek yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk AIKEK ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Alphakek Ramalan Harga.

Apakah itu Alphakek (AIKEK)

AlphaKEK is an AI-powered analytics platform for crypto markets and TradFi. We develop tools for analyzing market data across Web2 and Web3 - forums, news sites, DEX trades, smart contract code, etc. Token holders can access our AI Apps now via a web app or a Telegram bot. Our platform relies on our custom self-hosted AI models - LLMs, clustering models, text embedding models, and more. Our tokenomics is based on three things:

  1. Users should hold tokens to access our AI services - the more tokens you hold, the more perks you get.
  2. Token contract includes a small tax on buys and sells.
  3. 33% of collected tax is being spent on buyback and burn of the token, thus making the token deflationary. 2.99% of the total supply is burned at the time of writing.

The following AI services are currently available for holders:

  • Private AI Report: performs a deep search across web2 and web3 sources, searches for trends and patterns in the data then provides a concise text report on the question with a detailed breakdown of each source. Once the report is generated, a user could chat with it to ask extra questions or clarify something. Using our proprietary Knowledge Graph-Augmented Generation,
  • Crypto Dashboard: a self-updating panel that provides actual crypto insights 24/7. In the future, token holders will be able to create their private dashboards with custom filters and alerts. Public dashboard: https://alphakek.ai/public-report/crypto-markets
  • AI Chat: a chat powered by our unbiased LLM that is connected to our Knowledge Graph, allowing it to answer any finance-related questions using the latest and the most relevant data.
  • Telegram bot: provides convenient access to the services mentioned above, plus automatically provides various market-related insights every few hours, news summaries, reports, and so on.

Our medium-term roadmap includes developing more data visualization tools and developing and autonomous AI Agent for finance research.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Alphakek (AIKEK) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Alphakek

Berapakah nilai 1 Alphakek pada tahun 2030?
Jika Alphakek berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Alphakek berpotensi dan jangkaan ROI.
Alphakek (AIKEK) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Alphakek

