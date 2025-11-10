Alphakek Harga Hari Ini

Harga langsung Alphakek (AIKEK) hari ini ialah $ 0.01980048, dengan 8.66% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AIKEK kepada USD penukaran adalah $ 0.01980048 setiap AIKEK.

Alphakek kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 4,701,305, dengan bekalan edaran sebanyak 237.32M AIKEK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AIKEK didagangkan antara $ 0.0180675 (rendah) dan $ 0.01991085 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.059969, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00190911.

Dalam prestasi jangka pendek, AIKEK dipindahkan +1.61% dalam sejam terakhir dan +10.53% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Alphakek (AIKEK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.70M$ 4.70M $ 4.70M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.70M$ 4.70M $ 4.70M Bekalan Peredaran 237.32M 237.32M 237.32M Jumlah Bekalan 237,319,317.29878262 237,319,317.29878262 237,319,317.29878262

Had Pasaran semasa Alphakek ialah $ 4.70M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AIKEK ialah 237.32M, dengan jumlah bekalan sebanyak 237319317.29878262. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.70M.