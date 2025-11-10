Tokenomik Alphakek (AIKEK)
AlphaKEK is an AI-powered analytics platform for crypto markets and TradFi. We develop tools for analyzing market data across Web2 and Web3 - forums, news sites, DEX trades, smart contract code, etc. Token holders can access our AI Apps now via a web app or a Telegram bot. Our platform relies on our custom self-hosted AI models - LLMs, clustering models, text embedding models, and more. Our tokenomics is based on three things:
- Users should hold tokens to access our AI services - the more tokens you hold, the more perks you get.
- Token contract includes a small tax on buys and sells.
- 33% of collected tax is being spent on buyback and burn of the token, thus making the token deflationary. 2.99% of the total supply is burned at the time of writing.
The following AI services are currently available for holders:
- Private AI Report: performs a deep search across web2 and web3 sources, searches for trends and patterns in the data then provides a concise text report on the question with a detailed breakdown of each source. Once the report is generated, a user could chat with it to ask extra questions or clarify something. Using our proprietary Knowledge Graph-Augmented Generation,
- Crypto Dashboard: a self-updating panel that provides actual crypto insights 24/7. In the future, token holders will be able to create their private dashboards with custom filters and alerts. Public dashboard: https://alphakek.ai/public-report/crypto-markets
- AI Chat: a chat powered by our unbiased LLM that is connected to our Knowledge Graph, allowing it to answer any finance-related questions using the latest and the most relevant data.
- Telegram bot: provides convenient access to the services mentioned above, plus automatically provides various market-related insights every few hours, news summaries, reports, and so on.
Our medium-term roadmap includes developing more data visualization tools and developing and autonomous AI Agent for finance research.
Tokenomik Alphakek (AIKEK): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Alphakek (AIKEK) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token AIKEK yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token AIKEK yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik AIKEK, terokai AIKEK harga langsung token!
