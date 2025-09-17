Apakah itu AlphaScan AI (ASCN)

What is the project about? AlphaScan is a sentiment (and soon on-chain) analytics platform coupled with a Telegram-based trading bot. It enables users to analyze tokens and projects based on social sentiment (Twitter, Telegram), and then automate trading strategies based on those analytics What makes your project unique? We provide a unique and novel way of analyzing sentiment data for new tokens that no other tool provides. We use several internal algorithms to prioritize accounts & signals on Twitter for that. We are also the only sentiment analytics tool that is providing integrated trading with the analytics tool History of your project. The project started in early 2023 and within 4 months got to over 20k followers on Twitter and over 25k users in the private beta. We also recently concluded our private and public sale, raising a total of $2.1M What’s next for your project? Integrate existing trading solutions and bots, build out our own trading bot solution, and improve analytics features. What can your token be used for? The token is a utility token that will give users access to premium data and certain features, and discounts on the trading bot. In the near future, the token will also be used as a governance token for the decentralized platform.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai AlphaScan AI (ASCN) Berapakah nilai AlphaScan AI (ASCN) hari ini? Harga langsung ASCN dalam USD ialah 0.00023464 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ASCN ke USD? $ 0.00023464 . Lihat Harga semasa ASCN ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran AlphaScan AI? Had pasaran untuk ASCN ialah $ 11.50K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ASCN? Bekalan edaran ASCN ialah 49.03M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ASCN? ASCN mencapai harga ATH sebanyak 0.206604 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ASCN? ASCN melihat harga ATL sebanyak 0.00004432 USD . Berapakah jumlah dagangan ASCN? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ASCNialah -- USD . Adakah ASCN akan naik lebih tinggi tahun ini? ASCN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ASCNramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

