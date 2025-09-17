Lagi Mengenai ASCN

AlphaScan AI Logo

AlphaScan AI Harga (ASCN)

Tidak tersenarai

1 ASCN ke USD Harga Langsung:

$0.00023464
$0.00023464$0.00023464
0.00%1D
USD
AlphaScan AI (ASCN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:37:12 (UTC+8)

AlphaScan AI (ASCN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.206604
$ 0.206604$ 0.206604

$ 0.00004432
$ 0.00004432$ 0.00004432

--

--

-93.30%

-93.30%

AlphaScan AI (ASCN) harga masa nyata ialah $0.00023464. Sepanjang 24 jam yang lalu, ASCN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ASCN sepanjang masa ialah $ 0.206604, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00004432.

Dari segi prestasi jangka pendek, ASCN telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -93.30% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AlphaScan AI (ASCN) Maklumat Pasaran

$ 11.50K
$ 11.50K$ 11.50K

--
----

$ 11.73K
$ 11.73K$ 11.73K

49.03M
49.03M 49.03M

50,000,000.0
50,000,000.0 50,000,000.0

Had Pasaran semasa AlphaScan AI ialah $ 11.50K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ASCN ialah 49.03M, dengan jumlah bekalan sebanyak 50000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.73K.

AlphaScan AI (ASCN) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga AlphaScan AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga AlphaScan AI kepada USD adalah $ -0.0002193901.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga AlphaScan AI kepada USD adalah $ -0.0002160094.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga AlphaScan AI kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ -0.0002193901-93.50%
60 Hari$ -0.0002160094-92.05%
90 Hari$ 0--

Apakah itu AlphaScan AI (ASCN)

What is the project about? AlphaScan is a sentiment (and soon on-chain) analytics platform coupled with a Telegram-based trading bot. It enables users to analyze tokens and projects based on social sentiment (Twitter, Telegram), and then automate trading strategies based on those analytics What makes your project unique? We provide a unique and novel way of analyzing sentiment data for new tokens that no other tool provides. We use several internal algorithms to prioritize accounts & signals on Twitter for that. We are also the only sentiment analytics tool that is providing integrated trading with the analytics tool History of your project. The project started in early 2023 and within 4 months got to over 20k followers on Twitter and over 25k users in the private beta. We also recently concluded our private and public sale, raising a total of $2.1M What’s next for your project? Integrate existing trading solutions and bots, build out our own trading bot solution, and improve analytics features. What can your token be used for? The token is a utility token that will give users access to premium data and certain features, and discounts on the trading bot. In the near future, the token will also be used as a governance token for the decentralized platform.

AlphaScan AI (ASCN) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

AlphaScan AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai AlphaScan AI (ASCN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset AlphaScan AI (ASCN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk AlphaScan AI.

Semak AlphaScan AI ramalan harga sekarang!

ASCN kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik AlphaScan AI (ASCN)

Memahami tokenomik AlphaScan AI (ASCN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ASCN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai AlphaScan AI (ASCN)

Berapakah nilai AlphaScan AI (ASCN) hari ini?
Harga langsung ASCN dalam USD ialah 0.00023464 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ASCN ke USD?
Harga semasa ASCN ke USD ialah $ 0.00023464. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran AlphaScan AI?
Had pasaran untuk ASCN ialah $ 11.50K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ASCN?
Bekalan edaran ASCN ialah 49.03M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ASCN?
ASCN mencapai harga ATH sebanyak 0.206604 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ASCN?
ASCN melihat harga ATL sebanyak 0.00004432 USD.
Berapakah jumlah dagangan ASCN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ASCNialah -- USD.
Adakah ASCN akan naik lebih tinggi tahun ini?
ASCN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ASCNramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:37:12 (UTC+8)

