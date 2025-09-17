Lagi Mengenai APAD

AlphPad Harga (APAD)

Tidak tersenarai

1 APAD ke USD Harga Langsung:

$0.00093026
$0.00093026$0.00093026
-59.30%1D
USD
AlphPad (APAD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:37:18 (UTC+8)

AlphPad (APAD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00090485
$ 0.00090485$ 0.00090485
24J Rendah
$ 0.00229008
$ 0.00229008$ 0.00229008
24J Tinggi

$ 0.00090485
$ 0.00090485$ 0.00090485

$ 0.00229008
$ 0.00229008$ 0.00229008

$ 0.063215
$ 0.063215$ 0.063215

$ 0.00078996
$ 0.00078996$ 0.00078996

+0.00%

-59.37%

+11.76%

+11.76%

AlphPad (APAD) harga masa nyata ialah $0.00093032. Sepanjang 24 jam yang lalu, APAD didagangkan antara $ 0.00090485 rendah dan $ 0.00229008 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi APAD sepanjang masa ialah $ 0.063215, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00078996.

Dari segi prestasi jangka pendek, APAD telah berubah sebanyak +0.00% sejak sejam yang lalu, -59.37% dalam 24 jam dan +11.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AlphPad (APAD) Maklumat Pasaran

$ 80.10K
$ 80.10K$ 80.10K

--
----

$ 93.03K
$ 93.03K$ 93.03K

86.10M
86.10M 86.10M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa AlphPad ialah $ 80.10K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran APAD ialah 86.10M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 93.03K.

AlphPad (APAD) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga AlphPad kepada USD adalah $ -0.001359687235652963.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga AlphPad kepada USD adalah $ -0.0003681254.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga AlphPad kepada USD adalah $ -0.0005575671.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga AlphPad kepada USD adalah $ -0.0012580354992472827.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.001359687235652963-59.37%
30 Hari$ -0.0003681254-39.56%
60 Hari$ -0.0005575671-59.93%
90 Hari$ -0.0012580354992472827-57.48%

Apakah itu AlphPad (APAD)

AlphPad is a decentralized launchpad built on the Alephium blockchain, designed to facilitate IDOs for projects within the Alephium ecosystem. It enables projects to conduct secure and transparent token launches, providing a structured environment for both developers and investors. The platform features a tiered system that allocates token sale opportunities based on the amount of AlphPad’s native token, $APAD, locked by users. This system is designed to accommodate varying levels of investment, ensuring fair participation across different investor categories. AlphPad also integrates with other key projects in the Alephium ecosystem, offering seamless collaboration and interoperability. The platform is intended to help projects raise capital efficiently while offering investors a reliable method of participating in early-stage opportunities within the Alephium network. AlphPad continues to evolve, regularly updating its smart contract infrastructure and user interface to meet the growing demands of the blockchain industry. The platform is committed to providing a secure, user-friendly experience that empowers both developers and investors.

AlphPad (APAD) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

AlphPad Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai AlphPad (APAD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset AlphPad (APAD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk AlphPad.

Semak AlphPad ramalan harga sekarang!

APAD kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik AlphPad (APAD)

Memahami tokenomik AlphPad (APAD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token APAD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai AlphPad (APAD)

Berapakah nilai AlphPad (APAD) hari ini?
Harga langsung APAD dalam USD ialah 0.00093032 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa APAD ke USD?
Harga semasa APAD ke USD ialah $ 0.00093032. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran AlphPad?
Had pasaran untuk APAD ialah $ 80.10K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran APAD?
Bekalan edaran APAD ialah 86.10M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) APAD?
APAD mencapai harga ATH sebanyak 0.063215 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa APAD?
APAD melihat harga ATL sebanyak 0.00078996 USD.
Berapakah jumlah dagangan APAD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk APADialah -- USD.
Adakah APAD akan naik lebih tinggi tahun ini?
APAD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak APADramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:37:18 (UTC+8)

