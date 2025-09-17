AlphPad (APAD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00090485 $ 0.00090485 $ 0.00090485 24J Rendah $ 0.00229008 $ 0.00229008 $ 0.00229008 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00090485$ 0.00090485 $ 0.00090485 24J Tinggi $ 0.00229008$ 0.00229008 $ 0.00229008 Sepanjang Masa $ 0.063215$ 0.063215 $ 0.063215 Harga Terendah $ 0.00078996$ 0.00078996 $ 0.00078996 Perubahan Harga (1J) +0.00% Perubahan Harga (1D) -59.37% Perubahan Harga (7D) +11.76% Perubahan Harga (7D) +11.76%

AlphPad (APAD) harga masa nyata ialah $0.00093032. Sepanjang 24 jam yang lalu, APAD didagangkan antara $ 0.00090485 rendah dan $ 0.00229008 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi APAD sepanjang masa ialah $ 0.063215, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00078996.

Dari segi prestasi jangka pendek, APAD telah berubah sebanyak +0.00% sejak sejam yang lalu, -59.37% dalam 24 jam dan +11.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AlphPad (APAD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 80.10K$ 80.10K $ 80.10K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 93.03K$ 93.03K $ 93.03K Bekalan Peredaran 86.10M 86.10M 86.10M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa AlphPad ialah $ 80.10K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran APAD ialah 86.10M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 93.03K.