AlphPad is a decentralized launchpad built on the Alephium blockchain, designed to facilitate IDOs for projects within the Alephium ecosystem. It enables projects to conduct secure and transparent token launches, providing a structured environment for both developers and investors.
The platform features a tiered system that allocates token sale opportunities based on the amount of AlphPad’s native token, $APAD, locked by users. This system is designed to accommodate varying levels of investment, ensuring fair participation across different investor categories.
AlphPad also integrates with other key projects in the Alephium ecosystem, offering seamless collaboration and interoperability. The platform is intended to help projects raise capital efficiently while offering investors a reliable method of participating in early-stage opportunities within the Alephium network.
AlphPad continues to evolve, regularly updating its smart contract infrastructure and user interface to meet the growing demands of the blockchain industry. The platform is committed to providing a secure, user-friendly experience that empowers both developers and investors.
AlphPad (APAD) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk AlphPad (APAD), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik AlphPad (APAD): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik AlphPad (APAD) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token APAD yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token APAD yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik APAD, terokai APAD harga langsung token!
APAD Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju APAD? Halaman ramalan harga APAD kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Penafian
