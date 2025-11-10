alright buddy Harga Hari Ini

Harga langsung alright buddy (BUDDY) hari ini ialah $ 0.0025241, dengan 0.18% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BUDDY kepada USD penukaran adalah $ 0.0025241 setiap BUDDY.

alright buddy kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,521,504, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B BUDDY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BUDDY didagangkan antara $ 0.0024309 (rendah) dan $ 0.00255357 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0340502, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0018239.

Dalam prestasi jangka pendek, BUDDY dipindahkan -0.50% dalam sejam terakhir dan -29.72% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

alright buddy (BUDDY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.52M$ 2.52M $ 2.52M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.52M$ 2.52M $ 2.52M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

