ALRIS AGENT (ALR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00880109$ 0.00880109 $ 0.00880109 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.73% Perubahan Harga (1D) -4.19% Perubahan Harga (7D) -4.15% Perubahan Harga (7D) -4.15%

ALRIS AGENT (ALR) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ALR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ALR sepanjang masa ialah $ 0.00880109, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ALR telah berubah sebanyak -0.73% sejak sejam yang lalu, -4.19% dalam 24 jam dan -4.15% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ALRIS AGENT (ALR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 31.00K$ 31.00K $ 31.00K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 31.00K$ 31.00K $ 31.00K Bekalan Peredaran 998.62M 998.62M 998.62M Jumlah Bekalan 998,621,182.815435 998,621,182.815435 998,621,182.815435

Had Pasaran semasa ALRIS AGENT ialah $ 31.00K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ALR ialah 998.62M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998621182.815435. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 31.00K.