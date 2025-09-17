Altair (AIR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0031767 $ 0.0031767 $ 0.0031767 24J Rendah $ 0.00411837 $ 0.00411837 $ 0.00411837 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0031767$ 0.0031767 $ 0.0031767 24J Tinggi $ 0.00411837$ 0.00411837 $ 0.00411837 Sepanjang Masa $ 0.157422$ 0.157422 $ 0.157422 Harga Terendah $ 0.00089993$ 0.00089993 $ 0.00089993 Perubahan Harga (1J) -1.65% Perubahan Harga (1D) -2.11% Perubahan Harga (7D) +1.44% Perubahan Harga (7D) +1.44%

Altair (AIR) harga masa nyata ialah $0.00324972. Sepanjang 24 jam yang lalu, AIR didagangkan antara $ 0.0031767 rendah dan $ 0.00411837 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AIR sepanjang masa ialah $ 0.157422, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00089993.

Dari segi prestasi jangka pendek, AIR telah berubah sebanyak -1.65% sejak sejam yang lalu, -2.11% dalam 24 jam dan +1.44% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Altair (AIR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M Bekalan Peredaran 394.13M 394.13M 394.13M Jumlah Bekalan 473,730,000.0 473,730,000.0 473,730,000.0

Had Pasaran semasa Altair ialah $ 1.28M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AIR ialah 394.13M, dengan jumlah bekalan sebanyak 473730000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.54M.