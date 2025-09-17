Altariste by Virtuals (ASTA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.16% Perubahan Harga (1D) -16.34% Perubahan Harga (7D) +0.84% Perubahan Harga (7D) +0.84%

Altariste by Virtuals (ASTA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ASTA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ASTA sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ASTA telah berubah sebanyak +0.16% sejak sejam yang lalu, -16.34% dalam 24 jam dan +0.84% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Altariste by Virtuals (ASTA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 14.61K$ 14.61K $ 14.61K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 29.07K$ 29.07K $ 29.07K Bekalan Peredaran 502.74M 502.74M 502.74M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Altariste by Virtuals ialah $ 14.61K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ASTA ialah 502.74M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 29.07K.