Altariste by Virtuals Harga (ASTA)

Tidak tersenarai

1 ASTA ke USD Harga Langsung:

--
----
-16.30%1D
Altariste by Virtuals (ASTA) Carta Harga Langsung
Altariste by Virtuals (ASTA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.16%

-16.34%

+0.84%

+0.84%

Altariste by Virtuals (ASTA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ASTA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ASTA sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ASTA telah berubah sebanyak +0.16% sejak sejam yang lalu, -16.34% dalam 24 jam dan +0.84% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Altariste by Virtuals (ASTA) Maklumat Pasaran

$ 14.61K
$ 14.61K$ 14.61K

--
----

$ 29.07K
$ 29.07K$ 29.07K

502.74M
502.74M 502.74M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Altariste by Virtuals ialah $ 14.61K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ASTA ialah 502.74M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 29.07K.

Altariste by Virtuals (ASTA) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Altariste by Virtuals kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Altariste by Virtuals kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Altariste by Virtuals kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Altariste by Virtuals kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-16.34%
30 Hari$ 0+57.79%
60 Hari$ 0+0.29%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Altariste by Virtuals (ASTA)

Altariste ($ASTA) bridges the gap between AI technology and Web3 gaming, offering players a unique interactive experience both inside and beyond gameplay. As an AI-powered digital companion, Altariste serves multiple purposes within the Apeiron ecosystem, including: Engagement: Acting as a guide for players, Altariste assists in navigating complex game mechanics such as NFT-based ownership, marketplace trading, and gameplay strategies. Entertainment: Beyond her role in gaming, Altariste enriches the player experience by hosting events, sharing lore, and fostering community interactions through her AI-driven personality. Utility: The $ASTA token integrates with the Apeiron ecosystem to unlock features, provide rewards, and facilitate interactions with Altariste and the broader decentralized economy. By combining blockchain innovation with AI-driven interactivity, Altariste enhances accessibility, engagement, and entertainment within the Web3 gaming space.

Altariste by Virtuals (ASTA) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Altariste by Virtuals Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Altariste by Virtuals (ASTA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Altariste by Virtuals (ASTA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Altariste by Virtuals.

Semak Altariste by Virtuals ramalan harga sekarang!

ASTA kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Altariste by Virtuals (ASTA)

Memahami tokenomik Altariste by Virtuals (ASTA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ASTA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Altariste by Virtuals (ASTA)

Berapakah nilai Altariste by Virtuals (ASTA) hari ini?
Harga langsung ASTA dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ASTA ke USD?
Harga semasa ASTA ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Altariste by Virtuals?
Had pasaran untuk ASTA ialah $ 14.61K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ASTA?
Bekalan edaran ASTA ialah 502.74M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ASTA?
ASTA mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ASTA?
ASTA melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan ASTA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ASTAialah -- USD.
Adakah ASTA akan naik lebih tinggi tahun ini?
ASTA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ASTAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.