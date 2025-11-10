Altcoin Harga Hari Ini

Harga langsung Altcoin (ALT) hari ini ialah $ 0.00019693, dengan 5.91% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ALT kepada USD penukaran adalah $ 0.00019693 setiap ALT.

Altcoin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 176,193, dengan bekalan edaran sebanyak 894.68M ALT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ALT didagangkan antara $ 0.00018395 (rendah) dan $ 0.00020791 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.193011, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00015979.

Dalam prestasi jangka pendek, ALT dipindahkan -1.01% dalam sejam terakhir dan +1.67% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Altcoin (ALT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 176.19K$ 176.19K $ 176.19K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 176.19K$ 176.19K $ 176.19K Bekalan Peredaran 894.68M 894.68M 894.68M Jumlah Bekalan 894,678,807.496227 894,678,807.496227 894,678,807.496227

