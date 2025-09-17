Lagi Mengenai ALTT

Maklumat Harga ALTT

Kertas putih ALTT

Laman Web Rasmi ALTT

Tokenomik ALTT

Ramalan Harga ALTT

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Altcoinist Token Logo

Altcoinist Token Harga (ALTT)

Tidak tersenarai

1 ALTT ke USD Harga Langsung:

$0.050279
$0.050279$0.050279
+2.40%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Altcoinist Token (ALTT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:15:06 (UTC+8)

Altcoinist Token (ALTT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.04654792
$ 0.04654792$ 0.04654792
24J Rendah
$ 0.05124
$ 0.05124$ 0.05124
24J Tinggi

$ 0.04654792
$ 0.04654792$ 0.04654792

$ 0.05124
$ 0.05124$ 0.05124

$ 0.101836
$ 0.101836$ 0.101836

$ 0.00368481
$ 0.00368481$ 0.00368481

-0.70%

+2.47%

-7.99%

-7.99%

Altcoinist Token (ALTT) harga masa nyata ialah $0.050299. Sepanjang 24 jam yang lalu, ALTT didagangkan antara $ 0.04654792 rendah dan $ 0.05124 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ALTT sepanjang masa ialah $ 0.101836, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00368481.

Dari segi prestasi jangka pendek, ALTT telah berubah sebanyak -0.70% sejak sejam yang lalu, +2.47% dalam 24 jam dan -7.99% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Altcoinist Token (ALTT) Maklumat Pasaran

$ 12.32M
$ 12.32M$ 12.32M

--
----

$ 50.30M
$ 50.30M$ 50.30M

245.00M
245.00M 245.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Altcoinist Token ialah $ 12.32M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ALTT ialah 245.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 50.30M.

Altcoinist Token (ALTT) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Altcoinist Token kepada USD adalah $ +0.00121388.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Altcoinist Token kepada USD adalah $ -0.0243082643.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Altcoinist Token kepada USD adalah $ +0.0290111000.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Altcoinist Token kepada USD adalah $ +0.020025940546611352.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00121388+2.47%
30 Hari$ -0.0243082643-48.32%
60 Hari$ +0.0290111000+57.68%
90 Hari$ +0.020025940546611352+66.15%

Apakah itu Altcoinist Token (ALTT)

Altcoinist is an Interoperable, Web3 Monetization Gateway offering a new way for Creators to monetize and grow the next era of private communities with onchain subscriptions and built-in revenue sharing. Creators can earn ETH with onchain subscriptions and grow their private communities with built-in revenue-sharing, all while staying on the platforms they love. Additionally, Creators can grow and retain members with their own staking pool, APY and TVL, making it easier than ever to build and maintain a thriving community. Followers of the Creators can join their Private Communities gated by Altcoinist, get closer access to them and choose to stake on the Creators' community staking pool to earn yield.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Altcoinist Token (ALTT) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Altcoinist Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Altcoinist Token (ALTT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Altcoinist Token (ALTT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Altcoinist Token.

Semak Altcoinist Token ramalan harga sekarang!

ALTT kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Altcoinist Token (ALTT)

Memahami tokenomik Altcoinist Token (ALTT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ALTT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Altcoinist Token (ALTT)

Berapakah nilai Altcoinist Token (ALTT) hari ini?
Harga langsung ALTT dalam USD ialah 0.050299 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ALTT ke USD?
Harga semasa ALTT ke USD ialah $ 0.050299. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Altcoinist Token?
Had pasaran untuk ALTT ialah $ 12.32M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ALTT?
Bekalan edaran ALTT ialah 245.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ALTT?
ALTT mencapai harga ATH sebanyak 0.101836 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ALTT?
ALTT melihat harga ATL sebanyak 0.00368481 USD.
Berapakah jumlah dagangan ALTT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ALTTialah -- USD.
Adakah ALTT akan naik lebih tinggi tahun ini?
ALTT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ALTTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:15:06 (UTC+8)

Altcoinist Token (ALTT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.