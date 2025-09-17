Altcoinist Token (ALTT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.04654792 24J Tinggi $ 0.05124 Sepanjang Masa $ 0.101836 Harga Terendah $ 0.00368481 Perubahan Harga (1J) -0.70% Perubahan Harga (1D) +2.47% Perubahan Harga (7D) -7.99%

Altcoinist Token (ALTT) harga masa nyata ialah $0.050299. Sepanjang 24 jam yang lalu, ALTT didagangkan antara $ 0.04654792 rendah dan $ 0.05124 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ALTT sepanjang masa ialah $ 0.101836, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00368481.

Dari segi prestasi jangka pendek, ALTT telah berubah sebanyak -0.70% sejak sejam yang lalu, +2.47% dalam 24 jam dan -7.99% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Altcoinist Token (ALTT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.32M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 50.30M Bekalan Peredaran 245.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Altcoinist Token ialah $ 12.32M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ALTT ialah 245.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 50.30M.