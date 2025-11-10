Altered State Machine Harga Hari Ini

Harga langsung Altered State Machine (ASTO) hari ini ialah $ 0.00378774, dengan 0.05% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ASTO kepada USD penukaran adalah $ 0.00378774 setiap ASTO.

Altered State Machine kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,096,421, dengan bekalan edaran sebanyak 289.48M ASTO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ASTO didagangkan antara $ 0.00376352 (rendah) dan $ 0.00386822 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.890471, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00376229.

Dalam prestasi jangka pendek, ASTO dipindahkan +0.64% dalam sejam terakhir dan -4.57% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Altered State Machine (ASTO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.02M$ 7.02M $ 7.02M Bekalan Peredaran 289.48M 289.48M 289.48M Jumlah Bekalan 1,852,288,699.0 1,852,288,699.0 1,852,288,699.0

