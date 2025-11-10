Tokenomik Altered State Machine (ASTO)

Tokenomik Altered State Machine (ASTO)

Lihat cerapan utama tentang Altered State Machine (ASTO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:38:44 (UTC+8)
USD

Altered State Machine (ASTO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Altered State Machine (ASTO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M
Jumlah Bekalan:
$ 1.85B
$ 1.85B$ 1.85B
Bekalan Edaran:
$ 289.48M
$ 289.48M$ 289.48M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 7.01M
$ 7.01M$ 7.01M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.890471
$ 0.890471$ 0.890471
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00376229
$ 0.00376229$ 0.00376229
Harga Semasa:
$ 0.00378786
$ 0.00378786$ 0.00378786

Altered State Machine (ASTO) Maklumat

ASTO is the official token ticker of the Altered State Token, the ERC-20 utility token native to the Altered State Machine protocol and ecosystem. As a governance token, ASTO is also your ticket to Governance of the ASM protocol via the ElderDAO, which is currently still in development.

Laman Web Rasmi:
https://www.alteredstatemachine.xyz/

Tokenomik Altered State Machine (ASTO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Altered State Machine (ASTO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ASTO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ASTO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ASTO, terokai ASTO harga langsung token!

ASTO Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ASTO? Halaman ramalan harga ASTO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi