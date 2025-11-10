Altman Harga Hari Ini

Harga langsung Altman (ALTMAN) hari ini ialah $ 0.00000798, dengan 4.75% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ALTMAN kepada USD penukaran adalah $ 0.00000798 setiap ALTMAN.

Altman kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 7,970.74, dengan bekalan edaran sebanyak 998.57M ALTMAN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ALTMAN didagangkan antara $ 0.00000747 (rendah) dan $ 0.00000797 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00065416, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000071.

Dalam prestasi jangka pendek, ALTMAN dipindahkan +0.72% dalam sejam terakhir dan -12.17% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Altman (ALTMAN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.97K$ 7.97K $ 7.97K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.97K$ 7.97K $ 7.97K Bekalan Peredaran 998.57M 998.57M 998.57M Jumlah Bekalan 998,571,126.018813 998,571,126.018813 998,571,126.018813

Had Pasaran semasa Altman ialah $ 7.97K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ALTMAN ialah 998.57M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998571126.018813. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.97K.