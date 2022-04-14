Tokenomik Altoid (ALTOID)
$Altoid is designed to immortalize a story that shaped the crypto world. Ross Ulbricht’s creation of the Silk Road was a bold, controversial experiment that challenged traditional systems and highlighted the potential of Bitcoin and blockchain technology to enable censorship-resistant commerce. The story of how “Altoid” posts connected Ross to his pseudonym “Dread Pirate Roberts” and ultimately to the Silk Road has become a symbol of both the promise and the perils of decentralization.
$Altoid takes this narrative and transforms it into a collectible asset—a way for crypto enthusiasts and liberty advocates to own a piece of this powerful history. By holding Altoid Coin, collectors signal their support for decentralization, privacy, and second chances.
Tokenomik Altoid (ALTOID): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Altoid (ALTOID) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token ALTOID yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token ALTOID yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik ALTOID, terokai ALTOID harga langsung token!
