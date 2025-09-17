Aluna (ALN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 1.84$ 1.84 $ 1.84 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +82.77% Perubahan Harga (7D) +82.77%

Aluna (ALN) harga masa nyata ialah $0.00111027. Sepanjang 24 jam yang lalu, ALN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ALN sepanjang masa ialah $ 1.84, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ALN telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +82.77% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Aluna (ALN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 39.37K$ 39.37K $ 39.37K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 110.79K$ 110.79K $ 110.79K Bekalan Peredaran 35.46M 35.46M 35.46M Jumlah Bekalan 99,788,845.81456208 99,788,845.81456208 99,788,845.81456208

Had Pasaran semasa Aluna ialah $ 39.37K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ALN ialah 35.46M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99788845.81456208. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 110.79K.