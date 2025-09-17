Alux Jownes (JOWNES) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00984014$ 0.00984014 $ 0.00984014 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.41% Perubahan Harga (1D) -4.45% Perubahan Harga (7D) +37.04% Perubahan Harga (7D) +37.04%

Alux Jownes (JOWNES) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, JOWNES didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JOWNES sepanjang masa ialah $ 0.00984014, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, JOWNES telah berubah sebanyak -0.41% sejak sejam yang lalu, -4.45% dalam 24 jam dan +37.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Alux Jownes (JOWNES) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 17.63K$ 17.63K $ 17.63K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 17.63K$ 17.63K $ 17.63K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Alux Jownes ialah $ 17.63K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JOWNES ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.63K.