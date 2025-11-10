Alvey Chain Harga Hari Ini

Harga langsung Alvey Chain (WALV) hari ini ialah --, dengan 1.73% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WALV kepada USD penukaran adalah -- setiap WALV.

Alvey Chain kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 8,904.4, dengan bekalan edaran sebanyak 116.77M WALV. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WALV didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.18533, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, WALV dipindahkan -0.37% dalam sejam terakhir dan -22.28% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Alvey Chain (WALV) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.90K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.61K Bekalan Peredaran 116.77M Jumlah Bekalan 152,312,732.0

Had Pasaran semasa Alvey Chain ialah $ 8.90K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WALV ialah 116.77M, dengan jumlah bekalan sebanyak 152312732.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.61K.