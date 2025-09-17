Amaterasu (AMA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.071467$ 0.071467 $ 0.071467 Harga Terendah $ 0.0056162$ 0.0056162 $ 0.0056162 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +6.36% Perubahan Harga (7D) +6.36%

Amaterasu (AMA) harga masa nyata ialah $0.00803719. Sepanjang 24 jam yang lalu, AMA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AMA sepanjang masa ialah $ 0.071467, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0056162.

Dari segi prestasi jangka pendek, AMA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +6.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Amaterasu (AMA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 803.72K$ 803.72K $ 803.72K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 803.72K$ 803.72K $ 803.72K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Amaterasu ialah $ 803.72K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AMA ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 803.72K.