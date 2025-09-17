Lagi Mengenai OMIKAMI

AMATERASU OMIKAMI Harga (OMIKAMI)

Tidak tersenarai

1 OMIKAMI ke USD Harga Langsung:

$0.02104883
$0.02104883$0.02104883
+3.00%1D
mexc
USD
AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:15:16 (UTC+8)

AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02042471
$ 0.02042471$ 0.02042471
24J Rendah
$ 0.02122315
$ 0.02122315$ 0.02122315
24J Tinggi

$ 0.02042471
$ 0.02042471$ 0.02042471

$ 0.02122315
$ 0.02122315$ 0.02122315

$ 0.274171
$ 0.274171$ 0.274171

$ 0.00141419
$ 0.00141419$ 0.00141419

+0.51%

+3.04%

+1.16%

+1.16%

AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) harga masa nyata ialah $0.02104461. Sepanjang 24 jam yang lalu, OMIKAMI didagangkan antara $ 0.02042471 rendah dan $ 0.02122315 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OMIKAMI sepanjang masa ialah $ 0.274171, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00141419.

Dari segi prestasi jangka pendek, OMIKAMI telah berubah sebanyak +0.51% sejak sejam yang lalu, +3.04% dalam 24 jam dan +1.16% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Maklumat Pasaran

$ 21.04M
$ 21.04M$ 21.04M

--
----

$ 21.04M
$ 21.04M$ 21.04M

999.59M
999.59M 999.59M

999,592,216.6089
999,592,216.6089 999,592,216.6089

Had Pasaran semasa AMATERASU OMIKAMI ialah $ 21.04M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OMIKAMI ialah 999.59M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999592216.6089. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.04M.

AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga AMATERASU OMIKAMI kepada USD adalah $ +0.0006199.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga AMATERASU OMIKAMI kepada USD adalah $ -0.0007126546.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga AMATERASU OMIKAMI kepada USD adalah $ -0.0005307134.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga AMATERASU OMIKAMI kepada USD adalah $ +0.003380593190078817.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0006199+3.04%
30 Hari$ -0.0007126546-3.38%
60 Hari$ -0.0005307134-2.52%
90 Hari$ +0.003380593190078817+19.14%

Apakah itu AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI)

What is the project about? Omikami, inspired by the Sun Goddess and the Universe, is a decentralized venture on the Ethereum blockchain. It combines ancient divinity's aura with innovative blockchain solutions for enhanced transparency and efficiency. What makes your project unique? Omikami fuses celestial vision with cutting-edge technology. With utilities like Kami burn bot, Apollo buy bot, and OmiAI bot, and offerings like kami debit cards and thematic merchandise, Omikami stands out as an experience, not just a token. History of your project. Launching a year ago, Omikami has grown from a vision into a recognized entity in the crypto realm. Our journey includes a positive SolidProof audit and utility developments, further amplified by our presence in major PR articles. What's next for your project? We're developing our own swap platform and exploring charitable avenues. Additionally, we're focused on enhancing our existing utilities, aiming to evolve Omikami into a holistic, adaptive ecosystem. What can your token be used for? Omikami token powers tools like the Kami burn bot, Apollo buy bot, and OmiAI bot. It's central to our upcoming swap and will integrate with real-world utilities, like our Kami debit cards, bringing Omikami's power into daily transactions.

AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

AMATERASU OMIKAMI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk AMATERASU OMIKAMI.

Semak AMATERASU OMIKAMI ramalan harga sekarang!

OMIKAMI kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI)

Memahami tokenomik AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token OMIKAMI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI)

Berapakah nilai AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) hari ini?
Harga langsung OMIKAMI dalam USD ialah 0.02104461 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa OMIKAMI ke USD?
Harga semasa OMIKAMI ke USD ialah $ 0.02104461. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran AMATERASU OMIKAMI?
Had pasaran untuk OMIKAMI ialah $ 21.04M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran OMIKAMI?
Bekalan edaran OMIKAMI ialah 999.59M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) OMIKAMI?
OMIKAMI mencapai harga ATH sebanyak 0.274171 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa OMIKAMI?
OMIKAMI melihat harga ATL sebanyak 0.00141419 USD.
Berapakah jumlah dagangan OMIKAMI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk OMIKAMIialah -- USD.
Adakah OMIKAMI akan naik lebih tinggi tahun ini?
OMIKAMI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak OMIKAMIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:15:16 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.