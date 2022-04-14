Tokenomik AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI)

Tokenomik AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI)

Lihat cerapan utama tentang AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Maklumat

What is the project about? Omikami, inspired by the Sun Goddess and the Universe, is a decentralized venture on the Ethereum blockchain. It combines ancient divinity's aura with innovative blockchain solutions for enhanced transparency and efficiency.

What makes your project unique? Omikami fuses celestial vision with cutting-edge technology. With utilities like Kami burn bot, Apollo buy bot, and OmiAI bot, and offerings like kami debit cards and thematic merchandise, Omikami stands out as an experience, not just a token.

History of your project. Launching a year ago, Omikami has grown from a vision into a recognized entity in the crypto realm. Our journey includes a positive SolidProof audit and utility developments, further amplified by our presence in major PR articles.

What’s next for your project? We're developing our own swap platform and exploring charitable avenues. Additionally, we're focused on enhancing our existing utilities, aiming to evolve Omikami into a holistic, adaptive ecosystem.

What can your token be used for? Omikami token powers tools like the Kami burn bot, Apollo buy bot, and OmiAI bot. It's central to our upcoming swap and will integrate with real-world utilities, like our Kami debit cards, bringing Omikami's power into daily transactions.

Laman Web Rasmi:
https://omikamitoken.com/
Kertas putih:
https://omikamitoken.com/download/omikami.pdf

AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 25.43M
Jumlah Bekalan:
$ 999.59M
Bekalan Edaran:
$ 999.59M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 25.43M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.274171
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00141419
Harga Semasa:
$ 0.02544507
Tokenomik AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token OMIKAMI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token OMIKAMI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik OMIKAMI, terokai OMIKAMI harga langsung token!

