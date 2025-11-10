Amber xStock Harga Hari Ini

Harga langsung Amber xStock (AMBRX) hari ini ialah $ 3.49, dengan 27.30% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AMBRX kepada USD penukaran adalah $ 3.49 setiap AMBRX.

Amber xStock kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 358,289, dengan bekalan edaran sebanyak 102.68K AMBRX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AMBRX didagangkan antara $ 2.72 (rendah) dan $ 3.51 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 10.38, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.995085.

Dalam prestasi jangka pendek, AMBRX dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan +0.11% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Amber xStock (AMBRX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 358.29K$ 358.29K $ 358.29K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 727.53K$ 727.53K $ 727.53K Bekalan Peredaran 102.68K 102.68K 102.68K Jumlah Bekalan 208,494.21960462 208,494.21960462 208,494.21960462

