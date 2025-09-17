Lagi Mengenai AIB

Maklumat Harga AIB

Laman Web Rasmi AIB

Tokenomik AIB

Ramalan Harga AIB

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

AMERICA IS BACK Logo

AMERICA IS BACK Harga (AIB)

Tidak tersenarai

1 AIB ke USD Harga Langsung:

--
----
-2.50%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
AMERICA IS BACK (AIB) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 17:07:15 (UTC+8)

AMERICA IS BACK (AIB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.73%

-2.59%

+3.33%

+3.33%

AMERICA IS BACK (AIB) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, AIB didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AIB sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, AIB telah berubah sebanyak -0.73% sejak sejam yang lalu, -2.59% dalam 24 jam dan +3.33% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AMERICA IS BACK (AIB) Maklumat Pasaran

$ 76.46K
$ 76.46K$ 76.46K

--
----

$ 76.46K
$ 76.46K$ 76.46K

998.59M
998.59M 998.59M

998,590,853.27802
998,590,853.27802 998,590,853.27802

Had Pasaran semasa AMERICA IS BACK ialah $ 76.46K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AIB ialah 998.59M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998590853.27802. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 76.46K.

AMERICA IS BACK (AIB) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga AMERICA IS BACK kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga AMERICA IS BACK kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga AMERICA IS BACK kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga AMERICA IS BACK kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-2.59%
30 Hari$ 0+16.12%
60 Hari$ 0-12.57%
90 Hari$ 0--

Apakah itu AMERICA IS BACK (AIB)

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

AMERICA IS BACK (AIB) Sumber

Laman Web Rasmi

AMERICA IS BACK Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai AMERICA IS BACK (AIB) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset AMERICA IS BACK (AIB) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk AMERICA IS BACK.

Semak AMERICA IS BACK ramalan harga sekarang!

AIB kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik AMERICA IS BACK (AIB)

Memahami tokenomik AMERICA IS BACK (AIB) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AIB dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai AMERICA IS BACK (AIB)

Berapakah nilai AMERICA IS BACK (AIB) hari ini?
Harga langsung AIB dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AIB ke USD?
Harga semasa AIB ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran AMERICA IS BACK?
Had pasaran untuk AIB ialah $ 76.46K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AIB?
Bekalan edaran AIB ialah 998.59M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AIB?
AIB mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AIB?
AIB melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan AIB?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AIBialah -- USD.
Adakah AIB akan naik lebih tinggi tahun ini?
AIB mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AIBramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 17:07:15 (UTC+8)

AMERICA IS BACK (AIB) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.