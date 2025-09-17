America Pac (PAC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.03728808$ 0.03728808 $ 0.03728808 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.09% Perubahan Harga (7D) +1.73% Perubahan Harga (7D) +1.73%

America Pac (PAC) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PAC didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PAC sepanjang masa ialah $ 0.03728808, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PAC telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.09% dalam 24 jam dan +1.73% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

America Pac (PAC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 131.02K$ 131.02K $ 131.02K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 131.02K$ 131.02K $ 131.02K Bekalan Peredaran 425.87M 425.87M 425.87M Jumlah Bekalan 425,873,799.45302796 425,873,799.45302796 425,873,799.45302796

Had Pasaran semasa America Pac ialah $ 131.02K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PAC ialah 425.87M, dengan jumlah bekalan sebanyak 425873799.45302796. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 131.02K.