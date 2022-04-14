Tokenomik America Pac (PAC)

Lihat cerapan utama tentang America Pac (PAC), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
America Pac (PAC) Maklumat

America Pac is a meme token launched on Ethereum inspired by the Political SuperPac created and supported by Elon Musk. The America Pac foundation was created by tech billionaires to help get Donald J. Trump elected as the 2024 President. Now, the MAGA community has taken over $PAC to help drive the America Pac movement in the upcoming 2024 election. Elon has shown strong support of America Pac on X and we expect that to amplify in the coming days/weeks ahead of the election.

https://www.americapac.io/

America Pac (PAC) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk America Pac (PAC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 133.86K
Jumlah Bekalan:
$ 425.87M
Bekalan Edaran:
$ 425.87M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 133.86K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.03728808
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00007431
Harga Semasa:
$ 0.00031433
Tokenomik America Pac (PAC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik America Pac (PAC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PAC yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PAC yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PAC, terokai PAC harga langsung token!

PAC Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju PAC? Halaman ramalan harga PAC kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.