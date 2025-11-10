America Party Harga Hari Ini

Harga langsung America Party (AP) hari ini ialah --, dengan 0.23% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AP kepada USD penukaran adalah -- setiap AP.

America Party kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 669,490, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B AP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AP didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.04097033, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, AP dipindahkan +4.05% dalam sejam terakhir dan -15.72% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

America Party (AP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 669.49K$ 669.49K $ 669.49K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 669.49K$ 669.49K $ 669.49K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

