Amiko Harga (AMIKO)
--
+0.58%
+38.54%
+38.54%
Amiko (AMIKO) harga masa nyata ialah $0.00132253. Sepanjang 24 jam yang lalu, AMIKO didagangkan antara $ 0.0012756 rendah dan $ 0.00132253 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AMIKO sepanjang masa ialah $ 0.00812094, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dari segi prestasi jangka pendek, AMIKO telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.58% dalam 24 jam dan +38.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Amiko ialah $ 1.01M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AMIKO ialah 762.15M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999312.253815. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.32M.
Pada hari ini, perubahan harga Amiko kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Amiko kepada USD adalah $ +0.0001554808.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Amiko kepada USD adalah $ -0.0004832348.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Amiko kepada USD adalah $ -0.003427254990157709.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+0.58%
|30 Hari
|$ +0.0001554808
|+11.76%
|60 Hari
|$ -0.0004832348
|-36.53%
|90 Hari
|$ -0.003427254990157709
|-72.15%
Amiko is the orchestration layer in your AI Agent tech stack, bringing AI Agents to the world of physical devices. Amiko allows for hosting, coordinating, and growing an AI swarm ecosystem with MPC functionality. Running entirely on user-owned devices, Amiko supports personal, persistent AI agents. The Amiko Kick flagship hardware features Eliza, an emotionally aware lead agent who manages daily life while helping to train your digital twin — an evolving AI avatar shaped by the user’s interactions. The system includes long-term memory, on-device language models, and modular agent support, all operating without cloud dependence. With optional $AMIKO token participation, users can contribute compute or behavioral models to the broader network, while keeping core functions fully local and under their control.
