Amiko (AMIKO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0012756 $ 0.0012756 $ 0.0012756 24J Rendah $ 0.00132253 $ 0.00132253 $ 0.00132253 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0012756$ 0.0012756 $ 0.0012756 24J Tinggi $ 0.00132253$ 0.00132253 $ 0.00132253 Sepanjang Masa $ 0.00812094$ 0.00812094 $ 0.00812094 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.58% Perubahan Harga (7D) +38.54% Perubahan Harga (7D) +38.54%

Amiko (AMIKO) harga masa nyata ialah $0.00132253. Sepanjang 24 jam yang lalu, AMIKO didagangkan antara $ 0.0012756 rendah dan $ 0.00132253 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AMIKO sepanjang masa ialah $ 0.00812094, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, AMIKO telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.58% dalam 24 jam dan +38.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Amiko (AMIKO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Bekalan Peredaran 762.15M 762.15M 762.15M Jumlah Bekalan 999,999,312.253815 999,999,312.253815 999,999,312.253815

Had Pasaran semasa Amiko ialah $ 1.01M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AMIKO ialah 762.15M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999312.253815. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.32M.