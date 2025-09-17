Lagi Mengenai AMIKO

Amiko Logo

Amiko Harga (AMIKO)

Tidak tersenarai

1 AMIKO ke USD Harga Langsung:

$0.00132253
+0.50%1D
mexc
USD
Amiko (AMIKO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 10:54:27 (UTC+8)

Amiko (AMIKO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0012756
24J Rendah
$ 0.00132253
24J Tinggi

$ 0.0012756
$ 0.00132253
$ 0.00812094
$ 0
--

+0.58%

+38.54%

+38.54%

Amiko (AMIKO) harga masa nyata ialah $0.00132253. Sepanjang 24 jam yang lalu, AMIKO didagangkan antara $ 0.0012756 rendah dan $ 0.00132253 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AMIKO sepanjang masa ialah $ 0.00812094, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, AMIKO telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.58% dalam 24 jam dan +38.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Amiko (AMIKO) Maklumat Pasaran

$ 1.01M
--
$ 1.32M
762.15M
999,999,312.253815
Had Pasaran semasa Amiko ialah $ 1.01M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AMIKO ialah 762.15M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999312.253815. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.32M.

Amiko (AMIKO) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Amiko kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Amiko kepada USD adalah $ +0.0001554808.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Amiko kepada USD adalah $ -0.0004832348.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Amiko kepada USD adalah $ -0.003427254990157709.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.58%
30 Hari$ +0.0001554808+11.76%
60 Hari$ -0.0004832348-36.53%
90 Hari$ -0.003427254990157709-72.15%

Apakah itu Amiko (AMIKO)

Amiko is the orchestration layer in your AI Agent tech stack, bringing AI Agents to the world of physical devices. Amiko allows for hosting, coordinating, and growing an AI swarm ecosystem with MPC functionality. Running entirely on user-owned devices, Amiko supports personal, persistent AI agents. The Amiko Kick flagship hardware features Eliza, an emotionally aware lead agent who manages daily life while helping to train your digital twin — an evolving AI avatar shaped by the user’s interactions. The system includes long-term memory, on-device language models, and modular agent support, all operating without cloud dependence. With optional $AMIKO token participation, users can contribute compute or behavioral models to the broader network, while keeping core functions fully local and under their control.

Amiko (AMIKO) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Amiko Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Amiko (AMIKO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Amiko (AMIKO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Amiko.

Semak Amiko ramalan harga sekarang!

AMIKO kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Amiko (AMIKO)

Memahami tokenomik Amiko (AMIKO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AMIKO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Amiko (AMIKO)

Berapakah nilai Amiko (AMIKO) hari ini?
Harga langsung AMIKO dalam USD ialah 0.00132253 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AMIKO ke USD?
Harga semasa AMIKO ke USD ialah $ 0.00132253. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Amiko?
Had pasaran untuk AMIKO ialah $ 1.01M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AMIKO?
Bekalan edaran AMIKO ialah 762.15M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AMIKO?
AMIKO mencapai harga ATH sebanyak 0.00812094 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AMIKO?
AMIKO melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan AMIKO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AMIKOialah -- USD.
Adakah AMIKO akan naik lebih tinggi tahun ini?
AMIKO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AMIKOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Amiko (AMIKO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.